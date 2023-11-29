Bilecik'te İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplandı

Bilecik'te, İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı başkanlığında düzenlenen toplantıda, acil sağlık hizmetleri değerlendirildi.

Damkacı, yaptığı açıklamada, toplantıda il genelindeki hastanelerin acil servisleri ile il ambulans servisi arasındaki koordinasyon ve hizmet standartlarının görüşüldüğünü bildirdi.

İl genelinde acil sağlık hizmetlerinin sunumunda çözüm önerilerinin masaya yatırıldığını aktaran Damkacı, "Gayemiz sağlık hizmetlerini daha nitelikli boyuta ulaştırmak ve başka illere hasta sevkinin tamamen önüne geçebilmektir. Sağlık alanında kalite çıtasını daha yukarıya çıkarabilmek için ortak görüş birliğine varmak ve uygulamaktır." ifadesini kullandı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Radyoloji Uzmanı Dr. Elif Kır Yazar ile Kadın Hastalıkları ve doğum servisinde Dr. Öğretim Üyesi Barbaros Ateşli'nin, Gölpazarı Devlet Hastanesinde ise 5 pratisyen hekimin göreve başladığı bildirildi.