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        Bilecik'te İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplandı

        Bilecik'te, İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:37 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:52
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        Bilecik'te İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplandı
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        Bilecik'te, İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı başkanlığında düzenlenen toplantıda, acil sağlık hizmetleri değerlendirildi.

        Damkacı, yaptığı açıklamada, toplantıda il genelindeki hastanelerin acil servisleri ile il ambulans servisi arasındaki koordinasyon ve hizmet standartlarının görüşüldüğünü bildirdi.

        İl genelinde acil sağlık hizmetlerinin sunumunda çözüm önerilerinin masaya yatırıldığını aktaran Damkacı, "Gayemiz sağlık hizmetlerini daha nitelikli boyuta ulaştırmak ve başka illere hasta sevkinin tamamen önüne geçebilmektir. Sağlık alanında kalite çıtasını daha yukarıya çıkarabilmek için ortak görüş birliğine varmak ve uygulamaktır." ifadesini kullandı.

        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Radyoloji Uzmanı Dr. Elif Kır Yazar ile Kadın Hastalıkları ve doğum servisinde Dr. Öğretim Üyesi Barbaros Ateşli'nin, Gölpazarı Devlet Hastanesinde ise 5 pratisyen hekimin göreve başladığı bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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