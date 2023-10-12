Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te "Endüstriyel Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı" düzenlendi

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Endüstriyel Sürdürülebilirlik Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen "1. Endüstriyel Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 16:41 Güncelleme: 12.10.2023 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te "Endüstriyel Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Endüstriyel Sürdürülebilirlik Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen "1. Endüstriyel Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı" başladı.

        TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde üniversitenin tanıtımı ve müzik dinletisiyle başlayan çalıştayda, iklim değişikliğini parabolik olarak yaşadıklarını, iklim krizinin uluslararası boyutta üstesinden gelinebilme potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu söyledi.

        Mandal, şu ifadeleri kullandı:

        "Bölgedeki jeopolitik konumumuzdan dolayı iklim odaklı göçmen kavramı var. İklimden dolayı göç edecek insanlar. Ne yazık ki Türkiye, bundan en çok kendisi etkilenecek ülke. Türkiye'ye iklim göçmeni gelmesinden daha çok, iklimden dolayı göç edilecek ülkelerin arasındaki kategoride yer alıyor. Yaşamış olduğumuz deprem, bunun en iyi öreklerinden bir tanesi. Birçok vatandaşımız o coğrafyadan başka coğrafyaya göç etmek zorunda kaldı. Yıllar itibarıyla bakılırsa, afetler noktası sürekli artıyor. Ne yazık ki artış eğiliminde."

        Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ise dünyadaki doğal kaynakların büyük hızla tükenmeye başladığını, küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık gibi tehlikelerin geleceği tehdit ettiğini vurguladı.

        Çalıştayın, üniversitelerinin ev sahipliğinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Beydemir, "Üniversitemiz, sanayicilerimizin döngüsel ekonomi temelli yeşil dönüşüm geçişlerine destek sağlamak amacıyla 2022 yılında Endüstriyel Sürdürülebilirlik Disiplinlerarası Yüksek Lisans Programı'nı açarak sektörlerin ihtiyaç duyduğu 'sürdürülebilirlik uzmanı' yetiştiren ilk ve tek üniversite olmuştur." dedi.

        Beydemir, çalıştayın amacına değinerek, "Ülkemizde sanayimizin yeşil dönüşüm yolculuğunun daha hızlı gerçekleştirilmesi amacıyla farklı sektörlerde faaliyet gösteren saygın kuruluşların yaptıkları faaliyetleri paylaşarak, bu yolculukta zorlandıkları alanların da konuşulacağı bir platforma ihtiyaç olduğunu tespit ettik." diye konuştu.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Ali Murat Sürekli de ekonomik büyümenin sürdürülebilir şekilde sağlanması ihtiyacının, sanayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye kadar her alanda kendini hissettirdiğini belirtti.

        Sürekli, Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecine ilişkin değerlendirme yapılırken, ülkenin üretim ve ticaretteki mevcut durumunun da dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından Rektör Beydemir, katılımlarından dolayı Mandal ve Sürekli ile çalıştaya destek veren Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile sanayi kuruluşlarına plaket verdi.

        Sanayi kuruluşlarının temsilcileri ve öğretim üyelerince sürdürülebilirliğe ilişkin sunumların yapılacağı çalıştay, 3 gün sürecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        TBMM, 'İsrail-Filistin' gündemiyle toplandı
        TBMM, 'İsrail-Filistin' gündemiyle toplandı
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Şikâyet etti, hayatı karardı
        Şikâyet etti, hayatı karardı
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Feci kaza! TIR kayalara çarpıp parçalandı!
        Feci kaza! TIR kayalara çarpıp parçalandı!
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor

        Benzer Haberler

        AK Parti Bilecik İl Başkanlığından İsrail'in saldırılarına tepki
        AK Parti Bilecik İl Başkanlığından İsrail'in saldırılarına tepki
        Bilecik'teki Gedikkaya Mağarası'nda kurtarma kazısı sürüyor
        Bilecik'teki Gedikkaya Mağarası'nda kurtarma kazısı sürüyor
        Osmaneli'nde köpeğe çarpıp ölümüne neden olan sürücüye para cezası verildi
        Osmaneli'nde köpeğe çarpıp ölümüne neden olan sürücüye para cezası verildi
        Bilecik'te çiftçilere ata tohumu buğday dağıtıldı
        Bilecik'te çiftçilere ata tohumu buğday dağıtıldı
        Bilecik'te emniyet ekiplerinden dron destekli trafik denetim
        Bilecik'te emniyet ekiplerinden dron destekli trafik denetim
        Osmaneli ve Bozüyük ilçelerinde balık satış yerleri denetlendi
        Osmaneli ve Bozüyük ilçelerinde balık satış yerleri denetlendi