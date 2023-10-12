Bilecik'te "Endüstriyel Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı" düzenlendi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Endüstriyel Sürdürülebilirlik Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen "1. Endüstriyel Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı" başladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Endüstriyel Sürdürülebilirlik Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen "1. Endüstriyel Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı" başladı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde üniversitenin tanıtımı ve müzik dinletisiyle başlayan çalıştayda, iklim değişikliğini parabolik olarak yaşadıklarını, iklim krizinin uluslararası boyutta üstesinden gelinebilme potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Mandal, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgedeki jeopolitik konumumuzdan dolayı iklim odaklı göçmen kavramı var. İklimden dolayı göç edecek insanlar. Ne yazık ki Türkiye, bundan en çok kendisi etkilenecek ülke. Türkiye'ye iklim göçmeni gelmesinden daha çok, iklimden dolayı göç edilecek ülkelerin arasındaki kategoride yer alıyor. Yaşamış olduğumuz deprem, bunun en iyi öreklerinden bir tanesi. Birçok vatandaşımız o coğrafyadan başka coğrafyaya göç etmek zorunda kaldı. Yıllar itibarıyla bakılırsa, afetler noktası sürekli artıyor. Ne yazık ki artış eğiliminde."

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ise dünyadaki doğal kaynakların büyük hızla tükenmeye başladığını, küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık gibi tehlikelerin geleceği tehdit ettiğini vurguladı.

Çalıştayın, üniversitelerinin ev sahipliğinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Beydemir, "Üniversitemiz, sanayicilerimizin döngüsel ekonomi temelli yeşil dönüşüm geçişlerine destek sağlamak amacıyla 2022 yılında Endüstriyel Sürdürülebilirlik Disiplinlerarası Yüksek Lisans Programı'nı açarak sektörlerin ihtiyaç duyduğu 'sürdürülebilirlik uzmanı' yetiştiren ilk ve tek üniversite olmuştur." dedi.

Beydemir, çalıştayın amacına değinerek, "Ülkemizde sanayimizin yeşil dönüşüm yolculuğunun daha hızlı gerçekleştirilmesi amacıyla farklı sektörlerde faaliyet gösteren saygın kuruluşların yaptıkları faaliyetleri paylaşarak, bu yolculukta zorlandıkları alanların da konuşulacağı bir platforma ihtiyaç olduğunu tespit ettik." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Ali Murat Sürekli de ekonomik büyümenin sürdürülebilir şekilde sağlanması ihtiyacının, sanayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye kadar her alanda kendini hissettirdiğini belirtti.

Sürekli, Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecine ilişkin değerlendirme yapılırken, ülkenin üretim ve ticaretteki mevcut durumunun da dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Rektör Beydemir, katılımlarından dolayı Mandal ve Sürekli ile çalıştaya destek veren Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile sanayi kuruluşlarına plaket verdi.

Sanayi kuruluşlarının temsilcileri ve öğretim üyelerince sürdürülebilirliğe ilişkin sunumların yapılacağı çalıştay, 3 gün sürecek.