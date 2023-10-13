Bilecik'te alev alan servis otobüsü kullanılamaz hale geldi
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeyken alev alan servis otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeyken alev alan servis otobüsü kullanılamaz hale geldi.
E.Ç. (52) idaresindeki 34 EEP 573 plakalı servis otobüsü, Düzmeşe-Orhaniye köyleri arasında seyir halindeyken aracın motor kısmından dumanlar yükseldi. Sürücünün yol kenarına çektiği ve içinde yolcu bulunmayan otobüs bir süre sonra yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sonucu servis otobüsü kullanılamaz hale geldi.