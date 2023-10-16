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        Bilecik'te trafik kazası 3 yaralı

        –Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Dereköy köyünde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:24 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:24
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        Bilecik'te trafik kazası 3 yaralı
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        –Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Dereköy köyünde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Saffet T. İdaresindeki 16.U.4288 plakalı otomobil, Dereköy yolunda direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

        Yol kenarında arazi içinde bulunan odun yığını ve tarım aletlerine çarparak durabilen otomobilde sürücü ile birlikte yanında bulunan Mehmet E. Ve eşi Ayşe E. Yaralandı.

        Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Sürücü Saffet T. Bozüyük Devlet Hastanesinde, Mehmet ve Ayşe E. Pazaryeri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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