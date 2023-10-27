Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'teki Bilim Şenliği'nde uluslararası öğrenciler halk danslarını sergiledi

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından organize edilen 2. Bilim Şenliği'nde, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri ülkelerine ait halk oyunlarını sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 15:37 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'teki Bilim Şenliği'nde uluslararası öğrenciler halk danslarını sergiledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından organize edilen 2. Bilim Şenliği'nde, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri ülkelerine ait halk oyunlarını sergiledi.

        BŞEÜ TÖMER, 23 ülkeden 300 uluslararası öğrenciye Türkçe ve Türk kültürü eğitimi veriyor.

        Bilim Şenliği'nde stant açan TÖMER öğrencilerinden, Kazakistan, Sudan ve Gabon'dan gelenler, ülkelerine ait yemekleri ve halk danslarını sundu.

        Oyunları beğeniyle izleyen katılımcılar, bazılarına eşlik etti, yöresel ürünlerden tattı.

        Kamu Yönetimi öğrencisi Kazakistanlı Katira Makhambet, AA muhabirine, ülkelerini tanıtmak amacıyla stant açtıklarını ve büyük ilgi gördüklerini söyledi.

        Ülkesine ait dombra çalgısı hakkında bilgi veren Makhambet, "Burada misafirlere müzik dinletisi sunuyoruz ve yöresel kıyafetlerimizi sergiliyoruz. Kazakistanlı olarak Türkiye'yi çok seviyoruz ve burada okumaktan da çok mutluyuz. Son yıllarda Kazakistanlılar, Türkiye'de okumayı tercih ediyor." dedi.

        Maliye bölümü 2. sınıf öğrencisi Sudanlı Abdelsalam Osman da geleneksel kıyafetlerini giyerek dans gösterisi yaptıklarını ve yöresel yemeklerini davetlilere ikram ettiklerini anlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?

        Benzer Haberler

        Bilecik'teki uluslararası öğrenciler, BŞEÜ 2. Bilim Şenliği'nde ülkelerinin...
        Bilecik'teki uluslararası öğrenciler, BŞEÜ 2. Bilim Şenliği'nde ülkelerinin...
        Cumhuriyet'in ilk kadın jeoloğu Prof. Dr. Nuriye Pınar Erdem deprem araştır...
        Cumhuriyet'in ilk kadın jeoloğu Prof. Dr. Nuriye Pınar Erdem deprem araştır...
        Pazaryeri'nde "Meme Kanseri Farkındalık Semineri" verildi
        Pazaryeri'nde "Meme Kanseri Farkındalık Semineri" verildi
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Pazaryeri ilçesinde ziyaretlerde...
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Pazaryeri ilçesinde ziyaretlerde...
        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2. Bilim Şenliği başladı
        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2. Bilim Şenliği başladı
        Osmaneli'de 80 yaş ve üzeri vatandaşlara "evde sağlık" hizmeti veriliyor
        Osmaneli'de 80 yaş ve üzeri vatandaşlara "evde sağlık" hizmeti veriliyor