Bilecik'teki Bilim Şenliği'nde uluslararası öğrenciler halk danslarını sergiledi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından organize edilen 2. Bilim Şenliği'nde, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri ülkelerine ait halk oyunlarını sergiledi.

BŞEÜ TÖMER, 23 ülkeden 300 uluslararası öğrenciye Türkçe ve Türk kültürü eğitimi veriyor.

Bilim Şenliği'nde stant açan TÖMER öğrencilerinden, Kazakistan, Sudan ve Gabon'dan gelenler, ülkelerine ait yemekleri ve halk danslarını sundu.

Oyunları beğeniyle izleyen katılımcılar, bazılarına eşlik etti, yöresel ürünlerden tattı.

Kamu Yönetimi öğrencisi Kazakistanlı Katira Makhambet, AA muhabirine, ülkelerini tanıtmak amacıyla stant açtıklarını ve büyük ilgi gördüklerini söyledi.

Ülkesine ait dombra çalgısı hakkında bilgi veren Makhambet, "Burada misafirlere müzik dinletisi sunuyoruz ve yöresel kıyafetlerimizi sergiliyoruz. Kazakistanlı olarak Türkiye'yi çok seviyoruz ve burada okumaktan da çok mutluyuz. Son yıllarda Kazakistanlılar, Türkiye'de okumayı tercih ediyor." dedi.

Maliye bölümü 2. sınıf öğrencisi Sudanlı Abdelsalam Osman da geleneksel kıyafetlerini giyerek dans gösterisi yaptıklarını ve yöresel yemeklerini davetlilere ikram ettiklerini anlattı.