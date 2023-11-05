Bilecik Valisi Aygöl'den köy ziyaretleri

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, merkeze bağlı köylerde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Vali Aygöl, İl Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ile İl Özel İdaresi yetkililerinin hazır bulunduğu ziyarette, köy muhtarı ve köylülerle sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

İl Özel İdare tarafından yapımı devam eden çalışmalarını da inceleyen Aygöl, "Köylerimizi yaşatmak, onları hayatta tutmak devlet olarak en önemli vazifelerimizden biridir. Nerede atan bir kalp, nefes alan bir can varsa oraya hizmet götürmek bizim görevimizdir." ifadesini kullandı.