Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kurucu Rektörü Azmi Özcan'ın adı kütüphaneye verildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Senatosu kararıyla üniversitenin kurucu rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan'ın adı, kütüphane ve bilgi merkezine verildi.

BŞEÜ Kurucusu ve 2 dönem rektörlük yapan Özcan, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve rektör yardımcıları, senato üyeleri ile akademik personelin katıldığı programda yaptığı konuşmada, hayatındaki en mutlu anlardan birini yaşadığını söyledi.

İlk rektör atandığı ve yolculuğa başladığı arkadaşlarının geldiği mesafelere şahitlik etmesinin kendisini duygulandırdığını belirten Özcan, şöyle konuştu:

"Bu töreni emeği geçen, katkı sağlayan herkesin temsilcisi olarak bir vefa göstergesi kabul ediyorum. Beraber görev yaptığımız bütün arkadaşlarım adına böyle bir törende bulunmaktan onur duyduğumu ifade etmek isterim. Özellikle devletin ve milletin makamlarında görev yapan insanlar o makamların sağladığı güç ve imkanı bir kerameti olarak görmeleri çok büyük bir tehlikedir. Bu makamlar hepimize belirli sürelerle emanet edilmiş, burada mükellef olduğumuz sorumlulukları yerine getirmemiz gereken dönemlerdir. Devletin bize verdiği güç ve imkanları, yine insanın faydasına; üniversiteler söz konusu olunca öğrencilerimizin daha iyi yetişmesi için kullanmakla mükellefiz. Bu milletin kaderinde Bilecik nasıl önemli bir dönüm noktası olduysa üniversitemizin de bu ülkenin ilim yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olma niyetiyle yola çıktık. Hayatımda önemi hiç eksilmeyecek bir anı yaşadım."

Rektör Prof. Dr. Beydemir ise Özcan'a vermiş hizmetlerden dolayı teşekkür etti.