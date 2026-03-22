        Bilecik Haberleri

        Göç yolundaki leylekler Bilecik'te mola verdi

        Bilecik'teki kara yolunda leyleklerin aydınlatma direkleri ve tabelalar üzerinde dinlendiği anlar kaydedildi.

        Giriş: 22.03.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Göç yolundaki leylekler Bilecik'te mola verdi

        Bilecik'teki kara yolunda leyleklerin aydınlatma direkleri ve tabelalar üzerinde dinlendiği anlar kaydedildi.

        İlkbahar mevsimine girilmesiyle güneydeki ülkelerden kuzeye göç eden leylekler, Bilecik semalarından geçerken kentin bazı noktalarında mola veriyor.

        Bilecik, İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi büyükşehirlere yakınlığı dolayısıyla kara yolundaki yön tabelaları, trafik kameraları ve aydınlatma direkleri üzerinde dinlenen leylekleri gören bazı sürücüler, bu anları cep telefonu kameralarıyla kayda alıyor.


        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuba Yağcı Gurbanov, AA muhabirine, "Ciconia" türleri olarak bilinen leyleklerin, zamanlarının büyük bölümünü binlerce kilometre mesafeyle ayrılan birkaç coğrafi bölge arasında geçirdiğini söyledi.

        Afrika ve Avrupa arasındaki yolcuklarında Türkiye'nin, hayvanlara hayatta kalmaları için iklim, besin ve yuva bakımından elverişli habitatlar sunduğunu aktaran Gurbanov, şöyle konuştu:


        "İlkbaharda Afrika'dan gelen leylek sürüleri, Hatay Belen geçidinden Anadolu'ya giriş yaparak Avrupa'ya ulaşır. Bu göç güzergahı arasında Marmara Bölgesi'nde İzmit, İstanbul, Yalova, Bursa ile Bilecik önemli bir geçiş noktasıdır. Bilecik, doğal kaynakları ve bozulmamış tabiatıyla misafirlerini en iyi şekilde konuk ederek onlara yolculuklarına devam edebilmeleri için güvenli bir şekilde barınma imkanı sağlayan bölgelerimizden biridir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        Asırlık bayramlaşma geleneği Pazaryeri'nde coşkuyla sürdü
        Vali Sözer denetim noktasında güvenlik güçleriyle bayramlaştı
        Vali Sözer bayramda çocuklar ve öğrencilerle buluştu
        Başkan Subaşı, şehit ailesini ziyaret etti
        Bilecik'te ıslak yol kazaya neden oldu: 2 yaralı
        Alkollü sürücü bariyerlere çarptı, araç alev aldı
