Göç yolundaki leylekler Bilecik'te mola verdi

Bilecik'teki kara yolunda leyleklerin aydınlatma direkleri ve tabelalar üzerinde dinlendiği anlar kaydedildi.



İlkbahar mevsimine girilmesiyle güneydeki ülkelerden kuzeye göç eden leylekler, Bilecik semalarından geçerken kentin bazı noktalarında mola veriyor.



Bilecik, İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi büyükşehirlere yakınlığı dolayısıyla kara yolundaki yön tabelaları, trafik kameraları ve aydınlatma direkleri üzerinde dinlenen leylekleri gören bazı sürücüler, bu anları cep telefonu kameralarıyla kayda alıyor.





Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuba Yağcı Gurbanov, AA muhabirine, "Ciconia" türleri olarak bilinen leyleklerin, zamanlarının büyük bölümünü binlerce kilometre mesafeyle ayrılan birkaç coğrafi bölge arasında geçirdiğini söyledi.



Afrika ve Avrupa arasındaki yolcuklarında Türkiye'nin, hayvanlara hayatta kalmaları için iklim, besin ve yuva bakımından elverişli habitatlar sunduğunu aktaran Gurbanov, şöyle konuştu:





"İlkbaharda Afrika'dan gelen leylek sürüleri, Hatay Belen geçidinden Anadolu'ya giriş yaparak Avrupa'ya ulaşır. Bu göç güzergahı arasında Marmara Bölgesi'nde İzmit, İstanbul, Yalova, Bursa ile Bilecik önemli bir geçiş noktasıdır. Bilecik, doğal kaynakları ve bozulmamış tabiatıyla misafirlerini en iyi şekilde konuk ederek onlara yolculuklarına devam edebilmeleri için güvenli bir şekilde barınma imkanı sağlayan bölgelerimizden biridir."

