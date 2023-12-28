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        Bilecik'te refüje savrulan otomobilde 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te kontrolden çıkan aracın refüje savrulması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:51
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        Bilecik'te refüje savrulan otomobilde 2 kişi yaralandı
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        Bilecik'te kontrolden çıkan aracın refüje savrulması sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.K. yönetimindeki 16 BFK 66 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Hamsu Köprüsü mevkisinde frenlerinin tutmaması nedeniyle savrularak refüje çıktı.

        Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan N.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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