Bilecik'te refüje savrulan otomobilde 2 kişi yaralandı

Bilecik'te kontrolden çıkan aracın refüje savrulması sonucu 2 kişi yaralandı.

A.K. yönetimindeki 16 BFK 66 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Hamsu Köprüsü mevkisinde frenlerinin tutmaması nedeniyle savrularak refüje çıktı.

Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan N.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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