Bozüyük'te devrilen tırın sürücüsü öldü
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kütahya-Bozüyük kara yolunda Erhan Ç. (64) yönetimindeki 34 TG 9562 plakalı tır, yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Erhan Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
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