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        Bozüyük'te devrilen tırın sürücüsü öldü

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 01:54 Güncelleme: 18.04.2024 - 01:54
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        Bozüyük'te devrilen tırın sürücüsü öldü
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kütahya-Bozüyük kara yolunda Erhan Ç. (64) yönetimindeki 34 TG 9562 plakalı tır, yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Erhan Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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