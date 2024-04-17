Bilecik'te yaralı bulunan baykuş tedavi edilerek doğaya salındı

Bilecik'te yaralı bulunan baykuş tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Söğüt ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan baykuş ve çakır cinsi kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaklaşık bir hafta süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından iyileşen baykuş ve çakır kuş, doğaya salındı.