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        Bilecik'te yaralı bulunan baykuş tedavi edilerek doğaya salındı

        Bilecik'te yaralı bulunan baykuş tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:02 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:02
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        Bilecik'te yaralı bulunan baykuş tedavi edilerek doğaya salındı
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        Bilecik'te yaralı bulunan baykuş tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Söğüt ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan baykuş ve çakır cinsi kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Yaklaşık bir hafta süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından iyileşen baykuş ve çakır kuş, doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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