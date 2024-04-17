Bilecik'te uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bilecik’te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin üst aramasında 16,2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Şüpheli hakkında "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.