Bilecik'te asker uğurlamasında havaya ateş açan kişiye ceza kesildi
Bilecik'te asker uğurlama konvoyunda tabancayla havaya ateş açan kişiye idari para cezası uygulandı.
Bilecik'te asker uğurlama konvoyunda tabancayla havaya ateş açan kişiye idari para cezası uygulandı.
Kent merkezinde asker uğurlama konvoyunda tabancayla havaya ateş edildiği ihbarını alan Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye ulaştı.
Konvoyu durduran ekipler, söz konusu kişinin üzerindeki tabancayı muhafazaya aldı.
Havaya ateş açarak genel güvenliği tehlikeye düşüren kişi, ifadesinin alınması ve 8 bin 322 lira idari para cezası uygulanmasının ardından serbest bırakıldı.
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