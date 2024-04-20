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        Bilecik'te asker uğurlamasında havaya ateş açan kişiye ceza kesildi

        Bilecik'te asker uğurlama konvoyunda tabancayla havaya ateş açan kişiye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 09:59 Güncelleme: 20.04.2024 - 09:59
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        Bilecik'te asker uğurlamasında havaya ateş açan kişiye ceza kesildi
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        Bilecik'te asker uğurlama konvoyunda tabancayla havaya ateş açan kişiye idari para cezası uygulandı.

        Kent merkezinde asker uğurlama konvoyunda tabancayla havaya ateş edildiği ihbarını alan Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye ulaştı.

        Konvoyu durduran ekipler, söz konusu kişinin üzerindeki tabancayı muhafazaya aldı.

        Havaya ateş açarak genel güvenliği tehlikeye düşüren kişi, ifadesinin alınması ve 8 bin 322 lira idari para cezası uygulanmasının ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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