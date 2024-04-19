Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 23 bin 620 dolu makaron ele geçirildi.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 23 bin 620 dolu makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçedeki 4 iş yerine eş zamanlı baskınlar yaptı.
Bu adreslerdeki aramalarda 23 bin 620 dolu makaron, 5 bin adet bandrolsüz boş makaron, 13 adet elektronik sigara ve 30 adet elektronik sigara likiti bulundu.
Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.
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