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        Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 23 bin 620 dolu makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:45 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:45
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        Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 23 bin 620 dolu makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçedeki 4 iş yerine eş zamanlı baskınlar yaptı.

        Bu adreslerdeki aramalarda 23 bin 620 dolu makaron, 5 bin adet bandrolsüz boş makaron, 13 adet elektronik sigara ve 30 adet elektronik sigara likiti bulundu.

        Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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