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        Osmaneli'de muhtarlarla tanışma ve istişare toplantısı yapıldı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görevlerine seçilerek işbaşı yapan mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:53 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:54
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        Osmaneli'de muhtarlarla tanışma ve istişare toplantısı yapıldı
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        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görevlerine seçilerek işbaşı yapan mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla toplantı düzenlendi.

        Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, toplantıda yaptığı konuşmada, 18 yeni muhtar ve bir yeni İl Genel Meclisi üyesinin de aralarına katıldığını söyledi.

        Eski ve yeni muhtarlara, İl Genel Meclisi üyelerine görevlerinde kolaylıklar dileyen Ünal, şöyle devam etti:

        "Yeni muhtarlarımız ağırlıklı olarak gençlerden oluşuyor. Bir mahallenin sorununu en iyi muhtar bilir. Sizler mahallelerinizde bizlerin gören gözü, duyan kulağı olacaksınız. Bu yüzden sizlere büyük işler düşüyor. Sizler seçilerek göreve geldiniz. Ben inanıyorum ki mahallenizi ve köyünüzü en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Devletin var oluş amacı vatandaşın rahat, huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamaktır. Sizler de vatandaşların sorunlarını bizlere ve yerel yönetimlere aktarmakla görevlisiniz. Bizler zincirin halkaları gibiyiz. Ekip ruhu ile hep birlikte güzel çalışmalara imza atacağımıza olan inancım tamdır. Bu vesileyle sizlere görevinizde başarılar diliyorum."

        Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun da ilçe için hizmet ve yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini dile getirdi.

        Yerel yönetimlerde muhtarların önemine işaret eden Torun, şunları kaydetti:

        "Osmaneli’mize nitelikli hizmet sağlarken mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve isteklerini tespit etmemiz noktasında muhtarlarımıza büyük görev düşüyor. Bu kapsamda muhtarlarımızla işbirliği içerisinde olmamız, ortak akılla karar almamız hizmetlerimiz açısından önem arz ediyor. Sayın Kaymakamımızın düzenlemiş olduğu tanışma kahvaltısına katkı sağlayan kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu hizmetleri gerçekleştirirken siz kıymetli muhtarlarımızla işbirliği içerisinde olacağız. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Cenabı Allah, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı nasip etsin. Mahallelerimizin gözü kulağı olacak siz kıymetli muhtarlarımıza yeni görevinizde başarılar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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