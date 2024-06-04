Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi törenle açıldı.

Pazaryeri Halk Eğitim Müdürü Fatoş Karaca Beler, açılışta yaptığı konuşmada, Halk Eğitimi Merkezlerinin toplumdaki yeri ve önemine vurgu yaparak, bir yıl boyunca özveriyle çalışan kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik etti.

Halk Eğitimi Merkezlerinin toplumun her kesiminden bireylere eğitimde fırsat eşitliği sunduğunu ve yaşam boyu öğrenme kültürünü yaygınlaştırdığını belirten Beler, "Bu merkezler toplumumuzun eğitim ihtiyaçlarını karşılamada, bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamada son derece önemli role sahiptir. Sadece birer eğitim kurumu değil, aynı zamanda toplumsal birlikteliği ve dayanışmayı güçlendiren merkezlerdir." dedi.