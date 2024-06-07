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        Bilecik'te öğrenciler karne haftasına "güle oynaya" giriyor

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bu yıl 2'incisi düzenlenen şenlikte anaokulu ve ilkokul öğrencileri istasyonlardaki yarışmalarda doyasıya eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:51 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:51
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        Bilecik'te öğrenciler karne haftasına "güle oynaya" giriyor
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bu yıl 2'incisi düzenlenen şenlikte anaokulu ve ilkokul öğrencileri istasyonlardaki yarışmalarda doyasıya eğlendi.

        Okullarda 2023-2024 yılının sona erip karnelerin verileceği hafta öncesi Bozüyük Futbol Sahası'nda 5 gün süren Bozüyük Fiziksel Etkinlikler Şenliği'ne (BOFET), 880 öğrenci katıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, AA muhabirine, organizasyonun fiziksel etkinliklerden ibaret olmadığını, çocukların aynı zamanda kaynaştığını söyledi.

        Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin de çocuklara eşlik ettiğini belirten Çetinkaya, şöyle konuştu:

        "Burası bir eğlence mekanı haline geldi. Bu da bizim için çok kıymetli. Her gün bir sınıfımızı aldık. Bugün de ana sınıfı öğrencileriyle birlikteyiz. Onlara ikramlarda bulunuyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız gönüllü buradalar. Velilerin ilgisi de oldukça fazla. Bunun devamını getirmek istiyoruz. Örnek bir çalışma olduğu düşüncesindeyiz. Yaptığımız farklı çalışmalar da var ama BOFET'in yeri farklı."

        - "Bu tür etkinlikler çocukları ekrandan uzaklaştırmak için de büyük fırsat"

        Etkinliğin koordinatörü Saffet Şeker İlkokulu Müdür Yardımcısı Mükremin Uğur ise BOFET'i "çocuk olimpiyatları" olarak nitelendirdiklerini dile getirdi.

        BOFET'teki oyunların Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlandığını vurgulayan Uğur, "Öğrencilerimiz 8 istasyonda bireysel ya da takım olarak performans gösteriyorlar. Takımların elde ettiği puanların toplamı da genel sıralamayı oluşturuyor. Şenliğimiz çocukların mutlu olması teması üzerine kurulu. Onların burada yaşadıkları mutluluk ve heyecan bizim için gurur verici." dedi.

        Uğur, her gün 15 okulun öğrencilerini ağırladıklarını, oyunlara zaman zaman velilerin de katıldığını ifade etti.

        Çocukların eğlenceli yarışmalara katıldığını aktaran Uğur, şu bilgileri verdi:

        "Çocukların buraya gelmesi bile öz güvenleri için mükemmel bir şey. Başarıyı beraber tadıyorlar ve takım ruhunu elde ediyorlar. Birisi başarısız olduğunda diğeri onu teselli ediyor. Bu tür etkinlikler çocukları ekrandan uzaklaştırmak için de büyük fırsat. Çocuklarımız 2 aydır BOFET'e hazırlanıyorlar. Yani 2 aydır fiziksel etkinlikler yapıyorlar. Ayrıca öğrencilerimiz için güzel bir karne hediyesi oldu."

        Halime Hatun Anaokulu öğrencileri Asya Kahveci ve Tuana Sezer de etkinlikten büyük keyif aldıklarını, yeni arkadaşlar edindiklerini belirti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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