Bilecik'te öğrenciler karne haftasına "güle oynaya" giriyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bu yıl 2'incisi düzenlenen şenlikte anaokulu ve ilkokul öğrencileri istasyonlardaki yarışmalarda doyasıya eğlendi.

Okullarda 2023-2024 yılının sona erip karnelerin verileceği hafta öncesi Bozüyük Futbol Sahası'nda 5 gün süren Bozüyük Fiziksel Etkinlikler Şenliği'ne (BOFET), 880 öğrenci katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, AA muhabirine, organizasyonun fiziksel etkinliklerden ibaret olmadığını, çocukların aynı zamanda kaynaştığını söyledi.

Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin de çocuklara eşlik ettiğini belirten Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Burası bir eğlence mekanı haline geldi. Bu da bizim için çok kıymetli. Her gün bir sınıfımızı aldık. Bugün de ana sınıfı öğrencileriyle birlikteyiz. Onlara ikramlarda bulunuyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız gönüllü buradalar. Velilerin ilgisi de oldukça fazla. Bunun devamını getirmek istiyoruz. Örnek bir çalışma olduğu düşüncesindeyiz. Yaptığımız farklı çalışmalar da var ama BOFET'in yeri farklı."

- "Bu tür etkinlikler çocukları ekrandan uzaklaştırmak için de büyük fırsat"

Etkinliğin koordinatörü Saffet Şeker İlkokulu Müdür Yardımcısı Mükremin Uğur ise BOFET'i "çocuk olimpiyatları" olarak nitelendirdiklerini dile getirdi.