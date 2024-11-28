Osmaneli'deki soğuk hava deposu projesine TKDK yüzde 50 hibe desteği sağlayacak

Bilecik'in Osmaneli ilçesi bağlı Çerkeşli köyünde hayata geçirilecek soğuk hava deposu projesi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) yüzde 50 hibe desteği almaya layık görüldü.

TKDK Bilecik İrtibat Bürosu'nda düzenlenen toplantıda söz konusu projeye Avrupa Birliği'nce aday ülkelere destek sağlamak amacıyla oluşturulan IPARD Programı kapsamında 9 milyon 608 bin lira yüzde 50 hibe desteği verildiği bildirildi.

Vali Şefik Aygöl, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ve TKDK tarafından hayata geçirilen projeye verilen hibenin IPARD Programı kapsamında alınan ilk destek olduğunu belirtti.

Tek ortak gayelerinin Bilecik olduğunu vurgulayan Aygöl, "Bütün kurumlarımızla bir bütün olarak, işbirliği yaparak şehrimize en iyi hizmeti sunma gayreti içindeyiz. Girişimcilerimizin, üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.