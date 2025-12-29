Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te otomobillerin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 14:54 Güncelleme: 29.12.2025 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te otomobillerin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        A.G. (22) idaresindeki 11 DN 791 plakalı otomobil, Bozüyük-Dodurga kara yolunun Erikli köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek H.İ.E'nin (66) kullandığı 11 ABN 225 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü A.G. ile otomobillerde bulunan F.E. (48), M.E. (35) ve İ.G. (21) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        "Netanyahu'nun ABD ziyareti ilişkileri sınayacak"
        "Netanyahu'nun ABD ziyareti ilişkileri sınayacak"
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Türkiye’de ilk kez görüntülendi
        Türkiye’de ilk kez görüntülendi
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Otomobiliyle drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı
        Otomobiliyle drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı
        Bilecik'te "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçiliere fidan da...
        Bilecik'te "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçiliere fidan da...
        Kar yağışıyla birlikte Pazaryeri Belediyesi sahaya indi
        Kar yağışıyla birlikte Pazaryeri Belediyesi sahaya indi
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
        Başkan Durgut'tan Söğütspor Voleybol Takımına tribün desteği
        Başkan Durgut'tan Söğütspor Voleybol Takımına tribün desteği
        Kar ve don riskine karşı belediye ekipleri gece boyunca sahadaydı
        Kar ve don riskine karşı belediye ekipleri gece boyunca sahadaydı