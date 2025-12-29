Otomobiliyle drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı

Trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle 46 bin 392 lira para cezası verilen T.E.'nin sürücü belgesine de geçici olarak el konuldu.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) kayıtlarından plakası tespit edilen aracın T.E.'ye ait olduğu belirlendi.

