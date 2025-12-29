Habertürk
        Bilecik Haberleri

        Otomobiliyle drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı

        Bilecik'te, otomobiliyle drift attığı belirlenen sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.

        29.12.2025 - 13:51
        Otomobiliyle drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı
        Bilecik'te, otomobiliyle drift attığı belirlenen sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.

        Yeni Otogar'daki akaryakıt istasyonunda bir otomobil sürücüsünün drift attığı ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) kayıtlarından plakası tespit edilen aracın T.E.'ye ait olduğu belirlendi.

        Trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle 46 bin 392 lira para cezası verilen T.E.'nin sürücü belgesine de geçici olarak el konuldu.

