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        BŞEÜ'deki seminerde Diyanet İşleri Başkanlığının din ve eğitim hizmetleri tanıtıldı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ), "Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bünyesindeki Faaliyet/Hizmet Alanları Semineri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 11:38 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:40
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        BŞEÜ'deki seminerde Diyanet İşleri Başkanlığının din ve eğitim hizmetleri tanıtıldı
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ), "Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bünyesindeki Faaliyet/Hizmet Alanları Semineri" düzenlendi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda üniversitenin Kariyer Merkezi Koordinatörlüğünce gerçekleştirilen, İl Müftü Yardımcıları İbrahim Özen ile Sabri Bağcı'nın konuşmacı olarak yer aldığı programda, din hizmetleri ile eğitim alanındaki yenilikçi yaklaşımlar ele alındı.

        Toplumun farklı kesimlerine hitap eden yaygın din eğitimi faaliyetleri, 4-6 yaş grubuna yönelik hazırlanan özel eğitim programları ile hafızlık eğitimlerinin geliştirilmesi konularının da konuşulduğu seminerde, ayrıca Kur'an kurslarının modernizasyonu ve sahih dini bilgilere dayalı öğretim süreçlerinin önemi vurgulandı.

        Diyanet Akademisi Başkanlığının meslek öncesi eğitimlerdeki rolü ve din hizmetlerine getirdiği yeni standartların tanıtılmasıyla devam eden program, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Baş'ın konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.

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