BŞEÜ'deki seminerde Diyanet İşleri Başkanlığının din ve eğitim hizmetleri tanıtıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ), "Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bünyesindeki Faaliyet/Hizmet Alanları Semineri" düzenlendi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda üniversitenin Kariyer Merkezi Koordinatörlüğünce gerçekleştirilen, İl Müftü Yardımcıları İbrahim Özen ile Sabri Bağcı'nın konuşmacı olarak yer aldığı programda, din hizmetleri ile eğitim alanındaki yenilikçi yaklaşımlar ele alındı.