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        Bariyerlere çarpan otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı

        BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde bariyerlere çarpıp takla atan otomobildeki Özgür Arslan (25) öldü, 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 11:27 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:30
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        Bariyerlere çarpan otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı
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        BİLECİK’in Bozüyük ilçesinde bariyerlere çarpıp takla atan otomobildeki Özgür Arslan (25) öldü, 3 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında Bozüyük-Eskişehir kara yolunda meydana geldi. Mustafa Y.’nin 19) kontrolünü yitirdiği 26 TP 188 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarpıp takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Y. ile yanındaki Ceren K., Burcu K. ve Özgür Arslan yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan Özgür Arslan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        CHP GENÇLİK KOLLARI ÜYESİ

        Öte yandan CHP Bozüyük İlçe Başkanlığı, gençlik kolları üyesi olan Özgür Arslan için taziye mesajı yayınladı. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtilen baş sağlığı mesajında, “Eskişehir yolunda meydana gelen trafik kazasında, gençlik kolları üyelerimizden Özgür Arslan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Güzel yürekli kardeşimiz Özgür, bizlere bıraktığı hatıralarla her zaman kalbimizde yaşayacak” denildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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