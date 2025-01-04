Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldı.
Polis, Y.A'nın evine düzenlediği operasyonda 24,23 gram sentetik uyuşturucu, 2 tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek, 3 av tüfeği ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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