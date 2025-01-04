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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 12:59 Güncelleme: 04.01.2025 - 13:09
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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldı.

        Polis, Y.A'nın evine düzenlediği operasyonda 24,23 gram sentetik uyuşturucu, 2 tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek, 3 av tüfeği ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

        Operasyonda yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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