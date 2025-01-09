Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı, seramik ve cam bölümü öğrencilerini kabul etti

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, seramik ve cam bölümü öğrencilerini kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:10 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı, seramik ve cam bölümü öğrencilerini kabul etti
        ABONE OL

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, seramik ve cam bölümü öğrencilerini kabul etti.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü tarafından 12'ncisi düzenlenen "Muammer Çakı Uluslararası Öğrenci Seramik Yarışması"nda, başarı elde eden ve eserlerin sergilenmesine değer gören seramik ve cam bölümü öğrencileri ve akademisyenleri, Senato Toplantı Salonu'nda kabul ederek, başarılarının devamını diledi.

        Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yurdakul ile öğrencileri kabulünde, üniversitenin sanat alanındaki yükselen başarısına dikkati çekerek, uluslararası yarışmalarda elde edilen ödüllerin, hem üniversitenin hem de kentin adını daha geniş kitlelere duyurması açısından önem taşıdığını vurguladı.

        Başarının üniversitenin sanat ve tasarım alanındaki güçlü vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Kaplancıklı, "Sanatta uluslararası başarı elde eden her bir öğrencimizle gurur duyuyoruz. Elde edilen bu ödüller, üniversitemizin adını daha da yükseğe taşımaktadır. Akademik kadromuzun ve öğrencilerimizin ortaya koyduğu çalışmaların her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Erkek tencere, kadın bıçakla saldırdı! Karı koca kavgası!
        Erkek tencere, kadın bıçakla saldırdı! Karı koca kavgası!
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        Los Angeles'taki orman yangınları sürüyor!
        Los Angeles'taki orman yangınları sürüyor!
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Kız kardeşler ölmüştü! 2 canın bedeli 91 bin TL mi?
        Kız kardeşler ölmüştü! 2 canın bedeli 91 bin TL mi?
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!

        Benzer Haberler

        Kalın bağırsak kanseri hasta, Bilecik'te kapalı cerrahiyle sağlığına kavuşt...
        Kalın bağırsak kanseri hasta, Bilecik'te kapalı cerrahiyle sağlığına kavuşt...
        Bilecik'te trafik polisi arızalanan otomobili iterek güvenli bölgeye çekti
        Bilecik'te trafik polisi arızalanan otomobili iterek güvenli bölgeye çekti
        Bilecik'te 2 hükümlü yakalandı
        Bilecik'te 2 hükümlü yakalandı
        Bozüyük'te evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
        Bozüyük'te evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
        BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı'dan Söğüt Meslek Yüksekokuluna ziyaret
        BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı'dan Söğüt Meslek Yüksekokuluna ziyaret
        BŞEÜ'den ilkokul öğrencilerine "Enerji Verimliliği ve Tasarrufu" semineri
        BŞEÜ'den ilkokul öğrencilerine "Enerji Verimliliği ve Tasarrufu" semineri