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        Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 10:11 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:17
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        Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Asayiş Daire Başkanlığı Dolandırıcılık Şubesi ekipleri, Bilecik ve farklı illerde çeşitli alışveriş sitelerinden ürün satışı vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma çerçevesinde Bilecik, Zonguldak ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Polis tarafından 4 zanlının yakalandığı operasyonda, 175 bin lira, 6 cep telefonu ve sim kart, 2 tablet, 2 banka kartı ile dizüstü bilgisayar ve hard disk ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 45 olayda 2 milyon 252 bin lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar T.Ü, H.M, D.K. ve M.A. çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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