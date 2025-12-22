BŞEÜ ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokol imzalandı.

BŞEÜ'den yapılan açıklamada, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan ile BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı tarafından imzalanan protokol ile iki üniversite arasında bilimsel araştırma ve lisansüstü eğitim alanlarında iş birliği hedeflendiği kaydedildi.

İmzalanan protokol kapsamında, iki üniversitenin akademik bilgi birikimi, araştırma altyapısı ve laboratuvar imkânlarının ortak kullanılması, akademisyenler tarafından ortak projeler yürütülmesi ve projelerin üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimleri aracılığıyla eş finansman modeliyle desteklenmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca ortak güdümlü veya farklı türlerde bilimsel projelerin geliştirilmesi planlanmaktadır. Protokol çerçevesinde lisansüstü eğitim alanında da iş birliği yapılması, yüksek lisans ve doktora tezlerinin ortak danışmanlık modeliyle yürütülmesi, karşılıklı ders görevlendirmeleri yapılması ve araştırma merkezleri danışma kurullarında karşılıklı görevlendirmelere gidilmesi öngörülüyor. Bunun yanı sıra, kurumların altyapı imkanlarının kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi de protokol kapsamında yer alıyor. İş birliği ile üniversiteler arası akademik etkileşimin artırılması, nitelikli bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve lisansüstü öğrenciler için yeni araştırma olanakları oluşturulması hedefleniyor."