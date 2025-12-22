Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        BŞEÜ ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 14:50 Güncelleme: 22.12.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        BŞEÜ ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında iş birliği protokolü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokol imzalandı.

        BŞEÜ'den yapılan açıklamada, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan ile BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı tarafından imzalanan protokol ile iki üniversite arasında bilimsel araştırma ve lisansüstü eğitim alanlarında iş birliği hedeflendiği kaydedildi.

        İmzalanan protokol kapsamında, iki üniversitenin akademik bilgi birikimi, araştırma altyapısı ve laboratuvar imkânlarının ortak kullanılması, akademisyenler tarafından ortak projeler yürütülmesi ve projelerin üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimleri aracılığıyla eş finansman modeliyle desteklenmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Ayrıca ortak güdümlü veya farklı türlerde bilimsel projelerin geliştirilmesi planlanmaktadır. Protokol çerçevesinde lisansüstü eğitim alanında da iş birliği yapılması, yüksek lisans ve doktora tezlerinin ortak danışmanlık modeliyle yürütülmesi, karşılıklı ders görevlendirmeleri yapılması ve araştırma merkezleri danışma kurullarında karşılıklı görevlendirmelere gidilmesi öngörülüyor. Bunun yanı sıra, kurumların altyapı imkanlarının kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi de protokol kapsamında yer alıyor. İş birliği ile üniversiteler arası akademik etkileşimin artırılması, nitelikli bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve lisansüstü öğrenciler için yeni araştırma olanakları oluşturulması hedefleniyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!

        Benzer Haberler

        Bozüyük'te okul duvarları sanatla hayat buldu
        Bozüyük'te okul duvarları sanatla hayat buldu
        Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı
        Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
        Bilecik'te spor okullarında voleybol antrenmanları sürüyor
        Bilecik'te spor okullarında voleybol antrenmanları sürüyor
        Köy camii bahçesinde parke taşı ve çevre düzenlemesi tamamlandı
        Köy camii bahçesinde parke taşı ve çevre düzenlemesi tamamlandı
        Bilecik'te okul sporlarında masa tenisi başarısı
        Bilecik'te okul sporlarında masa tenisi başarısı