        Bilecik Haberleri

        Bilecik'te traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde traktörle otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Giriş: 22.12.2025 - 15:26 Güncelleme: 22.12.2025 - 15:28
        Bilecik'te traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde traktörle otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        R.Ü. (60) yönetimindeki 11 AAB 734 plakalı traktör, Gölpazarı-Bilecik kara yolunun Beşevler mevkisinde A.Ö. (33) idaresindeki 07 RN 042 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan eşi H.Ö. (27) ve kızı E.Ö. (4) yaralandı.

        Gölpazarı ilçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

