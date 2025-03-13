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        Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

        Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 08:48 Güncelleme: 13.03.2025 - 08:50
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        Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
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        Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

        Aydın A, yönetimindeki 26 NY 239 plakalı otomobil Bilecik Merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi'ndeki Malhun Hatun İlkokulu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Umut B'ye çarptı.

        Kazada yaralanan çocuk, Aydın A, tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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