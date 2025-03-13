Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Aydın A, yönetimindeki 26 NY 239 plakalı otomobil Bilecik Merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi'ndeki Malhun Hatun İlkokulu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Umut B'ye çarptı.
Kazada yaralanan çocuk, Aydın A, tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
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