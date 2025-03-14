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        Bilecik'te tarlaya devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobilin tarlaya devrildiği kazada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 09:07 Güncelleme: 14.03.2025 - 09:10
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        Bilecik'te tarlaya devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde otomobilin tarlaya devrildiği kazada bir kişi yaralandı.

        Murat A. idaresindeki 16 KU 229 plakalı otomobil, Pazaryeri Dereköy kavşağında henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkıp tarlaya devrildi.

        Ters dönen araçta yolcu olarak bulunan Hacer A. yaralandı.

        Hacer A, ihbar üzerine bölgeye giden 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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