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        Bilecik'te seyir halindeki tır alev aldı

        Bilecik'te seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 00:01 Güncelleme: 02.04.2025 - 00:01
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        Bilecik'te seyir halindeki tır alev aldı
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        Bilecik'te seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bilecik-Bozüyük kara yolunda seyreden S.B. idaresindeki 07 ECY 80 plakalı tır, Kurtköy yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle dorse kısmından alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekibince söndürüldü.

        Yangın nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, tırın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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