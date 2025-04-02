Bilecik'te seyir halindeki tır alev aldı
Bilecik'te seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bilecik'te seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bilecik-Bozüyük kara yolunda seyreden S.B. idaresindeki 07 ECY 80 plakalı tır, Kurtköy yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle dorse kısmından alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekibince söndürüldü.
Yangın nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, tırın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
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