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        Bilecik'te ortaokul öğrencisinin Türk bayrağının üstündeki karı temizlemesi kamerada

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir ortaokul öğrencisinin Türk bayrağının üstündeki karı temizlemesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 03:40 Güncelleme: 12.04.2025 - 03:40
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        Bilecik'te ortaokul öğrencisinin Türk bayrağının üstündeki karı temizlemesi kamerada
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        Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir ortaokul öğrencisinin Türk bayrağının üstündeki karı temizlemesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Söğüt Ertuğrul Gazi Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Mustafa Berke Karabacak, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait aracın üzerinde bulunan Türk bayrağının karla kaplandığını fark etti.

        Elleriyle bayrağın üstündeki karı temizleyen Karabacak'ın bu davranışı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Bilecik Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

        "Türk bayrağımızın üzerinin karla kaplandığı gören minik kahramanımız, soğuk havaya rağmen ellerini nefesiyle ısıtarak bayrağımızı temizlediği anlar yüreklerimizi ısıttı. Ecdadımızın sancağının dikildiği Söğüt'te atamızın emaneti şanlı bayrağımıza sahip çıkan minik kahramanımıza teşekkür ediyoruz."

        Söğüt Ertuğrul Gazi Ortaokulundan yapılan paylaşımda ise "Tek ve en önemli amacımız olan vatanını, milletini, bayrağını her şeyden daha çok seven insan yetiştirmek idealimizin kanlı canlı örneği olduğu için öğrencimize, evladımızı yetiştiren kıymetli velisine ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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