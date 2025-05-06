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        Pazaryeri Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Trafik Haftası dolayısıyla Pazaryeri ilçe Emniyet Amirliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü birlikte anasınıfı öğrencilerine yönelik bilgilendirici ve uygulamalı bir trafik eğitimi etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:56 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:20
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        Pazaryeri Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Trafik Haftası dolayısıyla Pazaryeri ilçe Emniyet Amirliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü birlikte anasınıfı öğrencilerine yönelik bilgilendirici ve uygulamalı bir trafik eğitimi etkinliği düzenlendi.

        İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro ekipleri, 1-7 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Pazaryeri Anaokulunun öğrencileriyle bir araya geldi.

        Ekipler, geleceğin bilinçli bireyleri olacak çocuklara erken yaşta trafik kurallarını öğretmek ve trafik güvenliği konusunda temel oluşturacak konuları anlattı.

        Trafik polisleri, anaokulunda kurulan özel alanda öğrencilere yaya geçitlerini nasıl kullanmaları gerektiğini, trafik ışıklarının ne anlama geldiğini ve araç içinde güvenli bir şekilde nasıl yolculuk yapmaları gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi.

        Özellikle emniyet kemeri takmanın hayati önemi vurgulanırken, çocukların araçlarda her zaman arka koltukta oturmaları gerektiği örneklerle anlatıldı.

        Etkinliğe, Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekici, Okul Müdürü Funda Uzun, sınıf öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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