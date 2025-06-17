Bilecik'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hafriyat kamyonunun devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde hafriyat kamyonunun devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
Recep T. (49) idaresindeki 06 DS 4854 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Orhaniye köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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