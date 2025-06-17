Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hafriyat kamyonunun devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 10:23 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde hafriyat kamyonunun devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

        Recep T. (49) idaresindeki 06 DS 4854 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Orhaniye köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan kamyon sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        Altın ve petrol yükselişte
        Altın ve petrol yükselişte
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
        Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
        Z kuşağının hobileri değişti
        Z kuşağının hobileri değişti
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        AR-GE personeli vergi teşvikine sınır
        AR-GE personeli vergi teşvikine sınır
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı
        Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı

        Benzer Haberler

        Bilecik'te şüpheli ölüm
        Bilecik'te şüpheli ölüm
        Bilecik'te buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te çıkan orman yangını söndürüldü
        Bilecik'te çıkan orman yangını söndürüldü
        Bilecik'te yaya yolunu kullanan motosiklet sürücülerine ceza yazıldı
        Bilecik'te yaya yolunu kullanan motosiklet sürücülerine ceza yazıldı
        Bilecik'te su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te balkondan düşen kişi 13 gün sonra hayatını kaybetti
        Bilecik'te balkondan düşen kişi 13 gün sonra hayatını kaybetti