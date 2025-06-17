Bilecik'te tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Bilecik Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını ormana ve ekili alana sıçramadan söndürdü.

Medetli köyündeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını başladı.

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