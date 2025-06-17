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        Bilecik'te tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 16:03 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:03
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        Bilecik'te tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Medetli köyündeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını başladı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bilecik Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını ormana ve ekili alana sıçramadan söndürdü.

        Yaklaşık 11 dönümlük alanın yangında zarar gördüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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