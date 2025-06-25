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        GÜNCELLEME - Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 19:12 Güncelleme: 25.06.2025 - 19:12
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        GÜNCELLEME - Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Selimiye köyü yakınlarındaki tarımsal alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, alevleri 4 helikopter ile çok sayıda arazöz, dozer ve su tankeriyle kontrol altına aldı.

        Ayrıca, yangında 2 fabrika kısmen etkilendi.

        Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, gazetecilere, yangının ortalama 50 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

        Bu alanın yaklaşık 18 hektarının orman arazisinde yer aldığını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

        "Ekiplerimizin yoğun müdahalesiyle, başta kurumlarımıza ait 4 helikopter olmak üzere, Valiliğimiz koordinesinde, kaymakamlığımız, belediyemiz, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, emniyet, DSİ ile civar belediye ve ekiplerinin desteğiyle, ilerleyen yangın kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimiz sahada. Herhangi bir tehlike şu an için bulunmamakta."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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