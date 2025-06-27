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        GÜNCELLEME 2- Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın Bilecik tarafına sıçradı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 18:16 Güncelleme: 27.06.2025 - 18:16
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        GÜNCELLEME 2- Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın Bilecik tarafına sıçradı
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaştı.

        Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

        - "Şu an itibariyle can ve mal güvenliğine bir zeval gelmedi"

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer AA muhabirine, Sakarya'da başlayan yangının Bilecik'e ulaştığını belirtti.

        Gölpazarı ilçesinde yangının etkili olduğunu bu kapsamda Köprücek, Kavak ve bazı köylerdeki vatandaşları hayvanlarıyla tahliye ettiklerini ifade eden Sözer, "Önceliğimiz can güvenliği, bu kapsamda da gerekli tedbirlerimizi ekibimizle birlikte alıyoruz. Tüm kamu kurumları ekipmanlarıyla Bilecik ilimizde özellikle Gölpazarı ilçemizde tedbirler alındı. Umut ediyoruz ki rüzgarın şiddetinin azalmasıyla hem karadan hem havadan devam eden tedbirlerimiz daha etkili hale gelecektir."

        Sözer, vatandaşların can güvenliğini ön planda tuttuklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Tahliyelerimizi gerçekleştirdik. Devamında da köylerde bulunan evlere ve vatandaşlarımızın mallarına zarar gelmemesi için, arazöz ve iş makinelerimizle çevre düzenlemesini yaparak, mal güvenliğini de güvence altına almaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Bölge Müdürlüğümüz, Orman Genel Müdürlüğümüz uçak ve helikopterler yönlendirdi. Sakarya ve Bilecik ilimizde yangın devam ediyor. Rüzgarın etkisini azaltmasıyla havadan ve karadan devam eden kurtarma ve söndürme faaliyetlerimiz en kısa sürede etkisini gösterir, bir zarara uğramadan tehlikeyi bertaraf etmiş oluruz. Şu an itibariyle can ve mal güvenliğine bir zeval gelmedi. Gelmemesi adına da ekiplerimizle sahadayız. İnşallah en kısa zamanda kontrol altına alırız ve tehlikeyi bertaraf ederiz."

        Yangın, İHA, helikopter, 16 arazöz, 8 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı ve 148 personelle söndürülmeye çalışılıyor.

        Vali Sözer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı ve Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut bölgede kurulan koordinasyon merkezinde yangın söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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