GÜNCELLEME 2- Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın Bilecik tarafına sıçradı

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaştı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

- "Şu an itibariyle can ve mal güvenliğine bir zeval gelmedi"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer AA muhabirine, Sakarya'da başlayan yangının Bilecik'e ulaştığını belirtti.

Gölpazarı ilçesinde yangının etkili olduğunu bu kapsamda Köprücek, Kavak ve bazı köylerdeki vatandaşları hayvanlarıyla tahliye ettiklerini ifade eden Sözer, "Önceliğimiz can güvenliği, bu kapsamda da gerekli tedbirlerimizi ekibimizle birlikte alıyoruz. Tüm kamu kurumları ekipmanlarıyla Bilecik ilimizde özellikle Gölpazarı ilçemizde tedbirler alındı. Umut ediyoruz ki rüzgarın şiddetinin azalmasıyla hem karadan hem havadan devam eden tedbirlerimiz daha etkili hale gelecektir."