Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te yaşlı çifti 500 bin lira dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Bilecik'te, telefonda kendisini "askeri personel" olarak tanıtıp yaşlı çifti 500 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli Eskişehir'de yakalanarak tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 18:22 Güncelleme: 17.01.2026 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te yaşlı çifti 500 bin lira dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'te, telefonda kendisini "askeri personel" olarak tanıtıp yaşlı çifti 500 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli Eskişehir'de yakalanarak tutuklandı.

        İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan M.E. (72) ve N.E. (76) çiftini arayan şüpheli, kendisini askeri personel olarak tanıtıp mağdurlara adlarının suça karıştığını, evde bulunan ziynet eşyası ve paraların kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

        Yaşlı çift, eve gelen şüpheliye 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 5 bin lira verdi.

        Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, polise başvurdu.

        Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin S.K. olduğunu belirledi.

        Bursa'nın İnegöl ilçesine, oradan da Eskişehir'e gittiği belirlenen şüpheli, polis ekiplerince uygulama noktasında gözaltına alındı.

        İfadesinde suçunu itiraf eden şüphelinin, altınların bir kısmını bozdurup yurt dışı hesabına yatırdığını, diğer kısmını ise dolar ve avroya çevirdiğini söylediği öğrenildi.

        Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Polis avro, dolar ve altınları yaşlı çifte teslim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar

        Benzer Haberler

        Bilecik'te Gölpark Kış Festivali'nde vatandaşlara 2 ton hamsi dağıtıldı
        Bilecik'te Gölpark Kış Festivali'nde vatandaşlara 2 ton hamsi dağıtıldı
        Uzun kuyrukların oluştuğu festivalde 2 ton 11 kilogram hamsi dağıtıldı Bile...
        Uzun kuyrukların oluştuğu festivalde 2 ton 11 kilogram hamsi dağıtıldı Bile...
        Vali Sözer, altın madeninde inceleme yaptı
        Vali Sözer, altın madeninde inceleme yaptı
        Bilecik'te 3 ton kapasiteli 15 adet su tankeri köylere teslim edildi
        Bilecik'te 3 ton kapasiteli 15 adet su tankeri köylere teslim edildi
        Söğütspor'un Antalya kampı başladı
        Söğütspor'un Antalya kampı başladı
        Minibüs durağını kirleten gençler hatalarını anlayınca yerleri temizlediler
        Minibüs durağını kirleten gençler hatalarını anlayınca yerleri temizlediler