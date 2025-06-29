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        Bilecik Valiliği: Gölpazarı ilçesindeki orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı

        Sakarya'daki ormanlık alandan Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçrayan yangının büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 12:14 Güncelleme: 29.06.2025 - 12:14
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        Bilecik Valiliği: Gölpazarı ilçesindeki orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı
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        Sakarya'daki ormanlık alandan Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçrayan yangının büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi.

        Bilecik Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Osmaneli ilçesindeki yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığı hatırlatıldı.

        Gölpazarı ilçesindeki yangının da büyük oranda kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "Ekiplerimiz, teyakkuz halinde soğutma ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir." bilgisi paylaşıldı.

        - Olay

        Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda 27 Haziran Cuma günü çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçrayan yangın geniş alanda etkili olmuştu.

        Yaklaşık 35 kilometrekarelik alandaki yangına karadan arazözler ve iş makineleri, havadan helikopter, uçak ve İHA'lar ve 1000'in üzerinde personelle müdahale edilmişti.

        Yangın nedeniyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki 14 yerleşim yeri tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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