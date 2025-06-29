Bilecik Valiliği: Gölpazarı ilçesindeki orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı

Yaklaşık 35 kilometrekarelik alandaki yangına karadan arazözler ve iş makineleri, havadan helikopter, uçak ve İHA'lar ve 1000'in üzerinde personelle müdahale edilmişti.

Gölpazarı ilçesindeki yangının da büyük oranda kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "Ekiplerimiz, teyakkuz halinde soğutma ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir." bilgisi paylaşıldı.

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