Bilecik'te devrilen 2 motosiklet sürücüsü yaralandı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde iki motosikletin devrilmesi sonucu 2 sürücü yaralandı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde iki motosikletin devrilmesi sonucu 2 sürücü yaralandı.
Muhammet E.Y'nin (22) kullandığı 54 AND 920 plakalı ile Mertcan T. (21) idaresindeki 54 ALU 712 plakalı motosikletler, Söğüt-Eskişehir kara yolunun Darıdere mevkisinde yolun virajlı kısmında sürücülerin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmeleri sonucu yoldan çıkarak, devrildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.