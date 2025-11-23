Habertürk
Habertürk
        Bilecik'te bisiklet turu düzenlendi

        Bilecik'te bisiklet turu düzenlendi

        Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi ile Türk Diyabet ve Obezite Vakfı işbirliğinde "Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla "Pedal çevir, diyabeti yönet" temalı bisiklet turu düzenlendi.

        23.11.2025 - 16:11
        Bilecik'te bisiklet turu düzenlendi
        Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi ile Türk Diyabet ve Obezite Vakfı işbirliğinde "Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla "Pedal çevir, diyabeti yönet" temalı bisiklet turu düzenlendi.

        Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz, yaptığı açıklamada, Sağlıklı Hayat Merkezi önünde yaklaşık 30 bisikletlinin katılımıyla gerçekleştirilen bisiklet turunu, diyabete dikkati çekmek için düzenlediklerini söyledi.

        Günde 30 dakika bisiklete binerek, sağlıklarını korumaya çalıştıklarını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızı hareketli yaşam için bisiklet kullanımına davet ediyoruz. Çünkü hareket etmek hem fiziksel hem de mental olarak vücudu geliştiren bir mekanizma. Bisiklet de buna çok fayda sağlıyor. Yediğimiz yiyecekleri hareketle beraber çok iyi yakabiliyoruz. O yüzden trafikte de normal hobi olarak ta bisiklet sürmek insan sağlığına çok faydalı. Herkesi bisikletli yaşamı ve bisikletli ulaşımı tercih etmelerini rica ediyorum."

        Tura katılan Hatice Tuzak da kendisinin 2 yıl önce diyabet hastası olduğunu öğrendiğini aktararak, "İlaca başlamadan spor yaparak ve yediklerime dikkat ederek, sınırı düşürdüm. Bir yıldır da bisiklet kullanıyorum. Bu tur etkinliklere katılıyorum ve faydasını da gördüm." ifadesini kullandı.

        Sağlıklı Hayat Merkezi önünde pedal çevirmeye başlayan bisikletliler, 8 kilometrelik turunu Atatürk Şehir Ormanı'ndan sonra çıkış noktasına dönerek tamamladı.

