Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Nigar H. (45) yönetimindeki 26 AJY 177 plakalı otomobil, Gölpazarı-Bilecik kara yolunun Beşevler Mahallesi'nde aniden yola çıkan Dündar Ş. (63) idaresindeki 34 US 0731 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.H, S.Ş, A.Ş. ile çocuklar N.H. ve E.H. Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
