        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 13:02 Güncelleme: 23.11.2025 - 13:03
        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Nigar H. (45) yönetimindeki 26 AJY 177 plakalı otomobil, Gölpazarı-Bilecik kara yolunun Beşevler Mahallesi'nde aniden yola çıkan Dündar Ş. (63) idaresindeki 34 US 0731 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan A.H, S.Ş, A.Ş. ile çocuklar N.H. ve E.H. Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

