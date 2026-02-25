Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ile 3 aparat ele geçirildi. Polis operasyonda 4 zanlıyı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.