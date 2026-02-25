Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 13:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ile 3 aparat ele geçirildi. Polis operasyonda 4 zanlıyı yakaladı.


        Emniyetteki işlemlerin ardından "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Toprak altından fışkırdı! Depoda korumaya alındı
        Toprak altından fışkırdı! Depoda korumaya alındı
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki

        Benzer Haberler

        Vatandaşların rögar kapağı imtihanı Sokağa kanalizasyon şebekesi döşediler,...
        Vatandaşların rögar kapağı imtihanı Sokağa kanalizasyon şebekesi döşediler,...
        Bilecik'te bir okuldan 433 bin 500 TL'lik katı atık ücreti talebi İl Milli...
        Bilecik'te bir okuldan 433 bin 500 TL'lik katı atık ücreti talebi İl Milli...
        Bilecik'te bir bardak çay fiyatı 15 TL oldu
        Bilecik'te bir bardak çay fiyatı 15 TL oldu
        Bilecik'te düzensiz göç uygulamasında yakalanan 3 şahıs tutuklandı
        Bilecik'te düzensiz göç uygulamasında yakalanan 3 şahıs tutuklandı
        Yılların imar sorunu çözüldü, Baharözü Mahallesi'nde tapu sevinci
        Yılların imar sorunu çözüldü, Baharözü Mahallesi'nde tapu sevinci
        Bilecik'te zincirleme trafik kazası; 4 yaralı
        Bilecik'te zincirleme trafik kazası; 4 yaralı