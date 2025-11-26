Bilecik'te yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

Bilecik'te yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatılması amacıyla açılan banka hesaplarının tespiti için çalışma başlattı.

Çalışmalarda, yasa dışı bahis gelirlerinin transferine aracılık ettiği düşünülen ve hesaplarında yaklaşık 153 milyon lira hareketlilik bulunduğu belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Operasyonda ayrıca çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.