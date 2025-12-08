Habertürk
    Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu Bilecik'te konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Bugün 'Köprünün bu tarafına da imam hatip açabilir miyiz?' diye konuşuyoruz. Bu, geldiğimiz noktadır, 20 yılda yapılan çalışmaların, 200 yıllık bir birikimin sonucu ve göstergesidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 13:41 Güncelleme: 08.12.2025 - 13:41
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu Bilecik'te konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Bugün 'Köprünün bu tarafına da imam hatip açabilir miyiz?' diye konuşuyoruz. Bu, geldiğimiz noktadır, 20 yılda yapılan çalışmaların, 200 yıllık bir birikimin sonucu ve göstergesidir." dedi.

        Bilecik Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Eğitime Destek Platformu (EDEP) toplantısında konuşan Eminoğlu, Türkiye'de son 20 yılda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde pek çok alanda adeta devrim niteliğinde çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

        Kendisinin 1990'lı yıllarda Kur'an kursuna giden bir hafızlık öğrencisi olduğunu dile getiren Eminoğlu, "28 Şubat süreçlerini, neler yaşandığını çok iyi hatırlıyoruz. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla, Bilecik'te 277 hafızdan bahsediyoruz. Türkiye'nin bugün birçok noktasında mezuniyet törenlerine, hafızlık merasimlerine şahitlik ediyoruz." ifadesini kullandı.

        "O 28 Şubat süreci yaşandığı zaman dilimini hatırladığımızda Kur'an kursları mühürleniyordu, başörtüsü, Kur'an kursu ve imam-hatip meselesi vardı." diyen Eminoğlu, "Bugün 'Köprünün bu tarafına da imam hatip açabilir miyiz?' diye konuşuyoruz. Bu, geldiğimiz noktadır, 20 yılda yapılan çalışmaların, 200 yıllık bir birikimin sonucu ve göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

        Kentteki programları kapsamında ilk olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Eminoğlu, daha sonra Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile makamında bir araya geldi.

        Ardından BŞEÜ Yerleşkesi'ndeki Genç Ofis'te öğrencilerle söyleşi gerçekleştiren Eminoğlu'nun programı, Valilik ve Şeyh Edebali Külliyesi ziyaretiyle sona erdi.

