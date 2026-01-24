Bilecik'te kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, kendisini jandarma olarak tanıtıp bir kişinin ziynet eşyalarını inceleme bahanesiyle aldığı belirlenen zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozcaarmut köyünde yaşayan S.Ü'nün (81) evine gelen ve kendisini jandarma personeli olarak tanıtan bir kişi, S.Ü'ye ait 5 farklı gramajdaki altın ile bilezik ve 2 yüzüğü inceleme bahanesiyle aldı.





Daha sonra dolandırıldığından şüphelenen S.Ü, durumu jandarmaya bildirdi.



Ekipler, S.K. (38) olduğu belirlenen zanlının olayın ardından Bursa'nın İnegöl ilçesine gittiğini ve aldığı ziynet eşyalarını buradaki bir kuyumcuda bozdurduğunu tespit etti.



Söz konusu ziynet eşyalarını bozdurarak elde ettiği parayı banka aracılığıyla yurt dışına göndermek üzereyken yakalanan S.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

