        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, kendisini jandarma olarak tanıtıp bir kişinin ziynet eşyalarını inceleme bahanesiyle aldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 21:55 Güncelleme: 24.01.2026 - 21:55
        Bilecik'te kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, kendisini jandarma olarak tanıtıp bir kişinin ziynet eşyalarını inceleme bahanesiyle aldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozcaarmut köyünde yaşayan S.Ü'nün (81) evine gelen ve kendisini jandarma personeli olarak tanıtan bir kişi, S.Ü'ye ait 5 farklı gramajdaki altın ile bilezik ve 2 yüzüğü inceleme bahanesiyle aldı.


        Daha sonra dolandırıldığından şüphelenen S.Ü, durumu jandarmaya bildirdi.

        Ekipler, S.K. (38) olduğu belirlenen zanlının olayın ardından Bursa'nın İnegöl ilçesine gittiğini ve aldığı ziynet eşyalarını buradaki bir kuyumcuda bozdurduğunu tespit etti.

        Söz konusu ziynet eşyalarını bozdurarak elde ettiği parayı banka aracılığıyla yurt dışına göndermek üzereyken yakalanan S.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

