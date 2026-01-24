Habertürk
        Bilecik'te vergi rekortmenleri ödüllendirildi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni düzenlendi.

        Giriş: 24.01.2026 - 11:39 Güncelleme: 24.01.2026 - 11:39
        Bilecik'te vergi rekortmenleri ödüllendirildi
        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni düzenlendi.

        İlçedeki bir otelde, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasınca (TSO) gerçekleştirilen organizasyonda, kentteki vergi rekortmeni iş insanlarına ödülleri verildi.

        Vali Faik Oktay Sözer, etkinlikte yaptığı konuşmada, Bilecik'in stratejik konumu ve sanayi altyapısıyla Marmara'nın yükselen üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

        Kentte faaliyet gösteren firmaların üretimde kaliteyi, ticarette güveni ve ihracatta sürdürülebilirliği esas aldığını vurgulayan Sözer, şunları kaydetti:

        "İhracat yapan, istihdam oluşturan ve vergi yükümlülüklerini yerine getirerek kamu hizmetlerinin güçlenmesine destek olan her işletmemiz, kalkınma yolculuğumuzun vazgeçilmez birer parçası. Ödül alan firmalarımız, bu anlayışın en güzel örneklerini temsil ediyor."

        AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de kentteki sanayinin gelişimine ilişkin zaman zaman Bozüyük TSO üyeleriyle bir araya geldiklerini dile getirdi.

        İstişare ve çalışma kültürüyle Bilecik'e ve Türkiye'ye katkı sağlamak istediklerini ifade eden Eldemir, "Sizler, üretime ve istihdama destek vererek en büyük katkıyı yapıyorsunuz. Ülkemiz bir taraftan ekonomide bir taraftan da bağımsızlık mücadelesi veriyor. Ekonomideki bağımsızlık mücadelesi, üretiminin yerlileşmesi ve millileşmesiyle oluyor." dedi.

        Bozüyük TSO Başkanı Veli Çelik'in de katılımcılara hitap ettiği organizasyon, iş insanlarına ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Programa, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

