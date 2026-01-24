Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, eş zamanlı 3 adrese ve araca düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe merkezinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında ihbar üzerine M.Ç'ye ait 3 adrese ve araca operasyon düzenledi.
Jandarmanın yaptığı aramalarda, 126 bin 840 dolu ve boş makaron, 22 kilo 250 gram kıyılmış tütün, kompresör, 2 kaçak sigara basım imalathanesi ile 2 kompresörlü sigara sarma, paket doldurma, mentol basma ve jelatin kaplama makineleri ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
