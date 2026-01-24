Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, eş zamanlı 3 adrese ve araca düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 12:08 Güncelleme: 24.01.2026 - 12:08
        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, eş zamanlı 3 adrese ve araca düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe merkezinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında ihbar üzerine M.Ç'ye ait 3 adrese ve araca operasyon düzenledi.

        Jandarmanın yaptığı aramalarda, 126 bin 840 dolu ve boş makaron, 22 kilo 250 gram kıyılmış tütün, kompresör, 2 kaçak sigara basım imalathanesi ile 2 kompresörlü sigara sarma, paket doldurma, mentol basma ve jelatin kaplama makineleri ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

