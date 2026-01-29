Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te 2 çekiciye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde iki çekiciye çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 01:03 Güncelleme: 29.01.2026 - 01:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te 2 çekiciye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde iki çekiciye çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

        Osmaneli-İznik kara yolunun Yeşilçimen köyü yakınlarında sürücü A.F.'nin (36) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 11 ACR 445 plakalı otomobil önce 10 AY 486 plakalı çekiciye, ardından da 34 HHR 172 plakalı çekiciye çarpıp devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki F.K. (33) yaralandı.

        İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İngiltere Başbakanı Çin'de
        İngiltere Başbakanı Çin'de
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        Erakçi: Eller tetikte
        Erakçi: Eller tetikte
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı!
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 127 bin 800 makaron ele geçirildi
        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 127 bin 800 makaron ele geçirildi
        Bilecik'te 3 ayrı suçtan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulun...
        Bilecik'te 3 ayrı suçtan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulun...
        Bilecik'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te devrilen çekicideki 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te devrilen çekicideki 3 kişi yaralandı
        Başkan Subaşı'ndan Bilecik'e nefes aldıracak kritik gündem
        Başkan Subaşı'ndan Bilecik'e nefes aldıracak kritik gündem
        Başkan Subaşı öğrencilerle birlikte çorba içti
        Başkan Subaşı öğrencilerle birlikte çorba içti