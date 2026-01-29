Bilecik'te 2 çekiciye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde iki çekiciye çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.



Osmaneli-İznik kara yolunun Yeşilçimen köyü yakınlarında sürücü A.F.'nin (36) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 11 ACR 445 plakalı otomobil önce 10 AY 486 plakalı çekiciye, ardından da 34 HHR 172 plakalı çekiciye çarpıp devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki F.K. (33) yaralandı.



İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.







