        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 14:36 Güncelleme: 01.02.2026 - 14:36
        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamada, şüphelendikleri şahsın üzerinde arama yaptı.

        Yapılan aramada, muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

