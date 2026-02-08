Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Günde 3 paket sigara içen belediye başkanı bağımlılığından kurtuldu

        ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Yaklaşık 35 yıllık sigara bağımlılığından aldığı destekle kurtulan Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, bir aydır dumandan uzak ve daha sağlıklı yaşam sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 11:02 Güncelleme: 08.02.2026 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Günde 3 paket sigara içen belediye başkanı bağımlılığından kurtuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Yaklaşık 35 yıllık sigara bağımlılığından aldığı destekle kurtulan Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, bir aydır dumandan uzak ve daha sağlıklı yaşam sürüyor.

        Henüz 15 yaşındayken sigaraya başlayan ve bağımlılığının son döneminde günde 3 paket tüketen 50 yaşındaki Ocak, arkadaşının tavsiyesi üzerine Aralık 2025'te Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdu.

        Sigara Bırakma Polikliniği'nde yapılan tetkiklerin ardından reçete edilen ilaçları doktor gözetiminde kullanmaya başlayan Ocak, kademeli olarak sigarayı azalttı ve bir süre sonra tamamen bıraktı.

        Artık sabahları dinç uyanıp daha rahat nefes, tat ve koku alan Ocak, bir aydır dumandan uzak yaşam sürüyor.

        Evli ve 3 çocuk babası Ocak, AA muhabirine, bağımlılık sürecinde zamanla kendisini daha kötü hissetmeye başladığını söyledi.

        Sigarayı bırakması gerektiğini fark ettiğini dile getiren Ocak, devletin vatandaşların sigarayı bırakabilmesi için sunduğu hizmetlerin önemli olduğunu belirtti.

        Ramazan aylarında oruç tuttuğu dönemlerde sigaranın aklına gelmediğini ifade eden Ocak, bu deneyimin bağımlılığı zihinsel olarak aşmasına katkı sağladığını söyledi.

        Hüseyin Ocak, kızının kendisinden sigarayı bırakmasını istemesinin de kararında etkili olduğunu, sigara kullandığı dönemlerde sabahları yorgun kalktığını ve nefes almakta güçlük çektiğini anlattı.

        - "Sigara, ileri yaşlarda yaşam kalitenizi her anlamda azaltıyor"

        Sigarayı bıraktıktan sonra geceleri daha rahat uyuduğunu belirten Ocak, şöyle konuştu:

        "Her dakika daha da iyileştiğimi hissediyorum. Daha kaliteli nefes alıyor, yürüyorsunuz. Daha kaliteli güne başlıyorsunuz. Bu, süreç ilerledikçe daha da çok hissediliyor. Sigara, pek çok insanın ölüm nedeni. Belki gençlikte bunu çok hissetmiyorsunuz ama ileri yaşlarda yaşam kalitenizi her anlamda azaltıyor."

        Ocak, sigarayı bırakmak isteyenlere tavsiyelerde bulunarak, "Sabahları kalkar kalkmaz kahvaltı yapmadan sigara içen biriydim. Demek ki bu yapılabiliyormuş. Canlı bir örneğim. Bunu herkes yapabilir." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Dondurma bahanesiyle cinayet!
        Dondurma bahanesiyle cinayet!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Herkes bu soruyu soruyor
        Herkes bu soruyu soruyor
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu

        Benzer Haberler

        Bilecik'te 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Bilecik'te 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu; 1 yaralı
        Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu; 1 yaralı
        Bilecik'te firari hükümlü yakalandı
        Bilecik'te firari hükümlü yakalandı
        Bilecik'in çöpleri toprağa can oluyor Bilecik'te BİOSUN Tesisi'nde atıktan...
        Bilecik'in çöpleri toprağa can oluyor Bilecik'te BİOSUN Tesisi'nde atıktan...
        Söğütspor bu haftayı BAY geçiyor
        Söğütspor bu haftayı BAY geçiyor